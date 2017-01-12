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سموه يتلقى تعازي ملوك وقادة هاتفياً

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سموه يتلقى تعازي ملوك وقادة هاتفياً سموه يتلقى تعازي ملوك وقادة هاتفياً

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالات هاتفية من ملوك وقادة عدد من الدول العربية الشقيقة قدموا خلالها لسموه العزاء في استشهاد عدد من أبناء الإمارات أثناء أداء مهامهم الإنسانية والخيرية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

 فقد تلقى سموه اتصالات هاتفية من كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية الشقيقة، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في السعودية.

وأعرب الجميع عن خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً ولأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يسكن الشهداء فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن المولى على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ دولة الإمارات من كل سوء ومكروه، مؤكدين إدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية ووقوفهم الثابت وتضامنهم التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي للإرهاب وأعماله الإجرامية بكافة أشكالها وأنواعها التي تستهدف الأبرياء وأمن واستقرار مختلف الدول والشعوب.

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