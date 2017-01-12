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سعود المعلا: عمل إرهابي يتنافى مع القيم الإسلامية

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سعود المعلا: عمل إرهابي يتنافى مع القيم الإسلامية سعود المعلا: عمل إرهابي يتنافى مع القيم الإسلامية

نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ببالغ الحزن والأسى، كوكبة من أبناء دولة الإمارات الأبرار الذين استشهدوا مساء أول من أمس، في هجوم قندهار الإرهابي في جمهورية أفغانستان، وهم يمدون يد العون الإنساني للشعب الأفغاني.

ودان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، هذا العمل الإرهابي، مشيراً إلى أنه عمل يتنافى مع القيم الإسلامية والأخلاقية، لاسيما أنه استهدف أشخاصاً كانوا يقومون بواجبهم الإنساني لمساعدة الشعب الأفغاني.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن فخر دولة الإمارات قيادة وشعباً بهذه الكوكبة الطاهرة من أبناء الإمارات الذين استشهدوا خلال قيامهم بعملهم الإنساني، ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، داعياً لشهداء الوطن الأبرار بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمدهم العلي القدير بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلون.

وتمنى سموه أن يمنّ الله العلي القدير على سفير الدولة لدى أفغانستان وبقية المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها الأبي من كل مكروه.

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