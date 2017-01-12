سفير أفغانستان: لن ننسى المساعدات والتضحيات

قال عبد الفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الإمارات إن أفغانستان تعتبر الشهداء الإماراتيين الذین قدموا أرواحهم الطاهرة في سبیل تقدیم ید العون للفقراء والمساکین، أبطال الإنسانیة جمعاء لأنهم ضحوا من أجل مساعدة المحتاجین، مشيراً إلى أن أفغانستان لن تنسى ما يقدمه أبناء الإمارات من مساعدات وتضحیات.

وأضاف لـ«البيان»: «وصلنا بكل أسف خبر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي أسفر أيضاً عن إصابة جمعة الكعبي سفير الإمارات في أفغانستان وإصابة عدد من الدبلوماسیین الإماراتیین في البلاد، متقدماً بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نهيان رئیس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتابع:نؤمن أن مد ید العون بین الدول هي الطریقة الوحیدة لدحر الإرهاب.