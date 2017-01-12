أهلاً بسمو أمير الرياض في زيارته التي تحمل بشائر الخير

عبدالله بن سلطان البعير

قال رئيس مجلس إدارة شركة البعير للتجارة والمقاولات عبدالله بن سلطان البعير مرحباً بسمو أمير منطقة الرياض في زيارته الميمونة لمحافظة مرات: نحن سعداء بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمحافظة مرات فهي زيارة محل تقديرنا وتقدير الأهالي جميعاً الذين يسعدون ويرحبون كثيرا بمقدم سموه الكريم، فها هي مرات اليوم قد تزينت بكل مشاعر البهجة والسرور والوفاء والولاء وهي تستقبل سموه حيث يدشن مشروعات النماء والعطاء في عهد ملك الحزم والنماء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، فهذه الزيارة التفقدية للمحافظة وافتتاحه للمشروعات المنفذة واستماعه للمسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين سيكون لها انعكاسها الطيب -إن شاء الله تعالى- على المحافظة ومراكزها بتطوير خدماتها ورقيها، أسأل الله أن يمد سموه بعونه وتوفيقه لخدمة أبناء منطقة الرياض ورفعتها في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده وأن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة أمنها واستقرارها.

شركة البعير تنفذ مشروعات عديدة في مناطق مختلفة

شركة البعير الوطنية تعمل جاهدة في تنفيذ وصيانة الطرق منذ ما يزيد على ٣٥ عاماً وتفخر بأن لها شرف المساهمة في تنفيذ العديد من الطرق في أنحاء مملكتنا الحبيبة، وخاصة في منطقة الوشم بما حظيت به من عقود من قبل وزارة النقل إذ قامت الشركة بتنفيذ مئات الكيلومترات من الطرق في تلك المنطقة ومن أهمها:

(١) الطريق الذي يربط طريق الحجاز القديم بطريق الحجاز الجديد عن طريق حويته بطول (٥٦) كلم.

(٢) الطريق الذي يربط مرات بروضة الفرس وأم طلحة بطول (٥٢) كلم.

(٣) طريق مزارع المغر بطول (٤٥) كلم وجزء من ربط طريق الزلفي بالطريق السريع - الرياض - القصيم - الثويرات وتنفيذ مشروع طريق حريملاء - شقراء المرحلة الثالثة والرابعة بطول ١٠٠ كلم وتنفيذ مشروع ضرما - شقراء بطول ١١٠ كلم وتنفيذ عدة مشروعات في منطقة الوشم وصيانة عدد من الطرق في مختلف المناطق.

أحد مشروعات الشركة