زيــارة خيــر ونمــاء

تتشرف محافظة ضرما اليوم بزيارة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للاطلاع والوقوف ميدانيا على متطلبات المحافظة وأهاليها، وتفقد سير الخدمات للمواطنين في المحافظة، وهو استمرار لجهود سموه في زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة ووقوفه شخصيا على احتياجاتها، وتحمل الزيارة الكثير من بشائر الخير للمحافظة.

ويأتي كل هذا بدعم وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

بارك الله في جهود سموه وألبسه ثوب الصحة والعافية.

سعدون بن حمد آل عبد العزيز