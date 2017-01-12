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أميرنا في ضرما

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أميرنا في ضرما أميرنا في ضرما

تسعد وتتشرف محافظة ضرما وأهاليها اليوم بالزيارة المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لها.

وهذه الزيارة تعبر عن التلاحم بين القيادة والمواطن وحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على تلمس احتياجات المحافظة ومتطلبات الأهالي وتحقيق المزيد من مشروعات الخير والنماء للمحافظة.

حفظ الله بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

حفظ الله سموه وألبسه ثوب الصحة والعافية وبارك في جهوده، إنه سميع مجيب.

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فيصل بن مشاري آل عبدالعزيز

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