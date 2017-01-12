أهلاً وسهلاً بحفيد المؤسس بضرما

يشرف اليوم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض محافظة ضرما بالزيارة التفقدية للمحافظة لتلمس احتياجات أهاليها وسكانها، وتأتي هذة الزيارة الكريمة لسموه مع الذكرى الثانية لتولي سيدي الملك سلمان مقاليد الحكم، واستمرارا لجهود ولاة الأمر في الوقوف على احتياجات المحافظة، ومتطلبات الأهالي وعلى سير العمل بالمحافظة.

وتأتي هذه الزيارة بالتوجيهات الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن.

حفظ الله سموه في حله وترحاله وبارك في جهوده، إنه سميع مجيب.

مشاري بن سعدون آل عبدالعزيز