ضرما ترحب بفيصل

أهلا وسهلا بأميرنا المحبوب سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في زيارته المباركة لضرما، والتي تأتي لتفقد أحوال المحافظة وسكانها والوقوف ميدانيا على سير العمل فيها في ظل التوجيهات الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطن.

حفظ الله سموه في زيارته وأدام عليه ثوب الصحة والعافية.

فهد بن سعدون آل عبدالعزيز