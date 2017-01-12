بتوجيه ولي ولي العهد.. تحرك لحصر صعوبات القطاع الصناعي وإيجاد الحلول

إشارة لتوجيه سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- وجه مجلس الغرف السعودية خطاباً إلى الغرف التجارية الصناعية، لتزويد المجلس بالقضايا التي يرغب منتسبو الغرف في القطاع الصناعي طرحها ومناقشتها بشكل مفصل ووضع الحلول المناسبة لها عبر اللقاء المرتقب مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح.

ووفقاً للخطاب الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن اللقاء المرتقب جاء بناء على توجيهات سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- المتضمن أن يكون هناك اجتماعات دورية مع الوزراء المعنيين بقضايا القطاع الخاص، لإيجاد الحلول اللازمة وإزالة ما يواجهه القطاع من صعوبات.

وأوضح المجلس أنه يجري حالياً التحضير لجميع القضايا التي تهم الصناعة الوطنية في المملكة، تمهيداً لعرضها في اللقاء المرتقب.

وتعليقاً على ذلك أكد رئيس اللجنة الصناعية السعودية م. سعد المعجل، أن هناك عدة معوقات تواجه الصناعة المحلية، وهي كثرة المنتجات المستوردة من بعض دول شرق آسيا، ومنافستها للمنتج الوطني، موضحاً أن تلك الصناعات لا تواجه زيادة في تكاليف التشغيل وأجور العمالة كما هو في الصناعة الداخلية، مضيفاً أن زيادة رسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من العوامل المؤثرة أيضاً على القطاع الصناعي.