La La Land يتصدر ترشيحات جوائز الـ" BAFTA" بـ11 ترشيحاً

بعد أن حصد فيلم La La Land 7 جوائز في حفل الغولدن غلوب، ترشّح اليوم على 11 ترشيحاً في قائمة ترشيحات جوائز الـ"BAFTA" لعام 2017.

فقد أعلنت إدارة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "BAFTA" قائمة الترشيحات للسينما والتليفزيون لجوائز الحفل في دورته الـ70 لعام 2017، حيث من المقرر توزيع الجوائز في حفل كبير يوم 12 فبراير المقبل.

وهذه قائمة ترشيحات الـ"BAFTA" لعام 2017:

أفضل فيلم:

Arrival

I، Daniel Blake

La La Land

Manchester By The Sea

Moonlight

أفضل فيلم بريطاني:

American Honey

Denial

Fantastic Beasts And Where To Find Them

I، Daniel Blake

Notes On Blindness

أفضل ممثلة رئيسية:

ايمي آدامز Amy Adams عن فيلم "Arrival"

ايميلي بلانت Emily Blunt عن فيلم "The Girl on the Train"

ايما ستون Emma Stone عن فيلم "La La Land"

ميريل ستريب Meryl Streep عن فيلم "Florence Foster Jenkins"

ناتالي بورتمان Natalie Portman عن فيلم "Jackie"

أفضل ممثل رئيسي:

اندرو جارفيلد Andrew Garfield عن فيلم "Hacksaw Ridge"

كيسي افليك Casey Affleck عن فيلم "Manchester by the Sea"

جيك جيلنهال Jake Gyllenhaal عن فيلم "Nocturnal Animals"

ريان جوسلينج Ryan Gosling عن فيلم "La La Land"

فيجو مورتنسن Viggo Mortensen عن فيلم "Captain Fantastic"

أفضل ممثلة مساعدة:

هايلي سكويرز Hayley Squires عن فيلم "I، Daniel Blake"

ناعومي هاريس Naomie Harris عن فيلم "Moonlight"

نيكول كيدمان Nicole Kidman عن فيلم "Lion"

فيولا دافيس Viola Davis عن فيلم "Fences"

ميشيل ويليامز Michelle Williams عن فيلم "Manchester by the Sea"

أفضل ممثل مساعد:

جيف بريدجز Jeff Bridges عن فيلم "Hell and High Water"

هيو جرانت Hugh Grant عن فيلم "Florence Foster Jenkins"

ماهرشالا علي Mahershala Ali عن فيلم "Moonlight"

ديف باتل Dev Patel عن فيلم "Lion"

آرون تايلور جوهانسون Aaron Taylor-Johnson عن فيلم "Nocturnal Animals"

أفضل مخرج:

دامين شازيل Damien Chazelle عن فيلم "La La Land"

توم فورد Tom Ford عن فيلم "Nocturnal Animals"

دينيس فيلنوف Denis Villeneuve عن فيلم "Arrival"

كين لوتش Ken Loach عن فيلم "I، Daniel Blake"

كينيث لونيرجان Kenneth Lonergan عن فيلم "Manchester By The Sea"

أفضل فيلم أجنبي بلغة مختلفة:

Dheepan

Julieta

Mustang

Son of Saul

Toni Erdmann

أفضل فيلم وثائقي:

13th

The Beatles: Eight Days a Week

The Eagle Huntress

Notes on Blindness

Weiner

أفضل فيلم رسوم متحركة:

Kubo and the Two Strings

Moana

Finding Dory

Zootopia

أفضل منتج أو مخرج أو كاتب يظهر لأول عمل له:

مايك كاري وكاميل جاتين عن فيلم "The Girl With All the Gifts"

جورج امبونساه وديون واكر عن فيلم "The Hard Stop"

بيتر ميدلتون وجيمس سبيني وجوجو ايليسون عن فيلم "Notes on Blindness"

جون دونيلي وبين ايه ويليامز عن فيلم "The Pass"

باباك انفاري وايملي ليو واوليفر روسكيل ولوكان توه عن فيلم "Under the Shadow"

أفضل سيناريو أصلي:

La La Land

I، Daniel Blake

Moonlight

Manchester By The Sea

Hell or High Water

أفضل سيناريو مقتبس:

Arrival

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Lion

Nocturnal Animals

أفضل مونتاج:

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Manchester By The Sea

Nocturnal Animals

أفضل تصميم إنتاج:

Doctor Strange

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail، Caesar!

La La Land

Nocturnal Animals

أفضل تصميم أزياء:

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

La La Land

Jackie

أفضل مكياج وشعر:

Doctor Strange

Florence Foster Jenkins

Hacksaw Ridge

Nocturnal Animals

Rogue One

أفضل صوت:

Arrival

Deepwater Horizon

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hacksaw Ridge

La La Land

أفضل مؤثرات صوتية:

Arrival

Doctor Strange

Fantastic Beasts and Where to Find Them

The Jungle Book

Rogue One

أفضل تصوير سينمائي:

Arrival

Hell or High Water

La La Land

Lion

Nocturnal Animals

أفضل موسيقى:

Arrival

Jackie

La La Land

Lion

Nocturnal Animals

أفضل فيلم بريطاني قصير:

Consumed

Home

Mouth of Hell

The Party

Standby

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

The Alan Dimension

A Love Story

Tough

أفضل نجم صاعد:

آنيا تايلور جوي Anya Taylor-Joy

لايا كوستا Laia Costa

لوكاس هيدجيس Lucas Hedges

توم هولاند Tom Holland

روث نيجا Ruth Negga

