عملية سرقة جديدة تطال كيم كردشيان وشقيقتيها

ختام العام 2016 للنجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian لم يكن مبشراً، ويبدو أن بداية العام الجديد لم تكن كذلك.

فبعد مرور 4 أشهر فقط على تعرض النجمة كيم لسطو مسلّح وسرقة مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار في العاصمة الفرنسية باريس، تعرض اليوم متجر Dash الذي تديره كل من كيم وكلوي وكورتني، لحادث مماثل، حيث سرق من داخله ملابس وعطورات بقيمة ألف و 600 دولار أمريكي.

وحسب مجلة Elle، فقد دخلت سيدة مجهولة الى المتجر، وبعد أن سرقت ملابس وعطورات بالقيمة المذكورة، لاذت بالفرار في سيارة فضية اللون كانت تنتظرها في الخارج.

حتى الساعة، لم يتم إلقاء القبض على الفاعل، إلا أن الشرطة بدات تحقيقاتها.

وفي الوقت الذي تستعد فيه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسفر إلى دبي هذا الأسبوع برفقة خبير المكياج ماريو وديديفانوفيك Mario Dedivanovic، أعلنت الشرطة الفرنسية أنّ السائق الخاصّ بالنجمة هو ضمن الـ17 شخصاً الذين تمّ اعتقالهم يوم، على خلفية السطو والسرقة الذي تعرضت له النجمة في باريس.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن