محمد بن راشد: الجودة علامة فارقة في مسيرة الإمـارات التنموية وضمانة لترسيخ تنافسيّتنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «برامج التميز والجودة في دولة الإمارات أصبحت علامة فارقة في مسيرتنا التنموية وضمانة دائمة لترسيخ قوتنا وتنافسيتنا إقليمياً وعالمياً».

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة حفل تكريم الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز. وأضاف سموه: «كرمنا اليوم الفائزين بجوائز الأداء الحكومي في دولة الإمارات.. وزارات ومؤسسات وأفراد تميزوا وتفوقوا في خدمة الناس وفي ترسيخ رفعة الوطن»، وأضاف: «جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد الذين كرمناهم اليوم هم جنودنا وفريق عملنا وإخوتنا الذين نفخر بعملهم وتميزهم في إسعاد الناس». كما وجّه سموه الشكر للفريق الذي عمل على تطوير منظومة الجيل الرابع للتميز وقال: «شكري الشخصي لفريق عمل كبير من كافة الجهات عمل خلال عام كامل على تطوير منظومة الجيل الرابع للتميز.. جهودكم محفوظة وعملكم مقدر».

تكريم

وكرم سموه الفائزين في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.. على النحو التالي:

الفئة الرئيسية «الجهة الاتحادية الرائدة»، التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي ــ وفاز فيها في فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، وزارة الداخلية وسلم سموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، درع الجائزة.

ــ وفازت بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة «فئة الوزارات أقل من 500 موظف»، وزارة الاقتصاد حيث تسلم درع الجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

كما فازت بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة فئة «الهيئات أكثر من 500 موظف»، الهيئة العامة للطيران المدني وتسلم درع الجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة.

أما بالنسبة لجائزة الجهة الاتحادية الرائدة «فئة الهيئات أقل من 500 موظف» ففازت هيئة الأوراق المالية والسلع وتسلم درع الجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة.

وعلى مستوى جوائز الفئات الفرعية فازت بجائزة أفضل جهة في مجال الممكنات ــ التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في مجالات «إدارة الموارد والقدرات المؤسسية» ــ الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وتسلم درع الجائزة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة، فيما فازت الفئة نفسها وزارة الداخلية وتسلم درع الجائزة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

وفازت جهتان بجائزة أفضل جهة في مجال الابتكار التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في «محور الابتكار» هما وزارة المالية وتسلم درع الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير دولة للشؤون المالية، ووزارة الداخلية حيث تسلم درع الجائزة اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو وزير الداخلية.

خدمات سبع نجوم

وفي جائزة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات، التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار «خدمات سبع نجوم» فازت بها جهتان هما: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتسلم درع الجائزة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة وفازت بالجائزة ذاتها وزارة الداخلية وتسلم درع الجائزة العقيد ناصر الكعبي.

وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين بجائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية ــ التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار «الحكومة الذكية» وتسلم درع الجائزة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين.

وحصل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية على جائزة أسعد بيئة عمل التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار «رأس المال البشري»ــ حيث تسلم درع الجائزة راشد لخريباني النعيمي.

أما جائزة أفضل جهة في مجال الحوكمة الإدارية والمالية ــ التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في معيار «الحوكمة» ــ فقد فازت هيئة الأوراق المالية والسلع وتسلم الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة درع الجائزة.

وفازت ثلاث جهات بجائزة أفضل تحقيق للأجندة الوطنية التي تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في مؤشر «الأجندة الوطنية» والجهات الفائزة هي، وزارة الداخلية عن مؤشر «معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق» وتسلم درع الجائزة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي عن مؤشر «المساعدات الإنمائية الرسمية» وتسلم درع الجائزة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن مؤشر «الخدمات الإلكترونية / الذكية» وتسلم درع الجائزة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة.

وفازت هيئة الإمارات للهوية بجائزة أفضل جهة في تصنيف مراكز تقديم الخدمات ــ التي تمنح للجهة الأفضل في نتائج تصنيف نظام النجوم العالمي ــ وتسلم درع الجائزة الدكتور سعيد عبدالله الغفلي مدير عام الهيئة.

ونالت وزارة الداخلية بالشراكة مع هيئة التأمين جائزة أفضل خدمة مشتركة التي تمنح للجهة التي حققت أفضل نتيجة في الخدمات الحكومية المشتركة ــ عن خدمة «مركبتي» وتسلم درع الجائزة اللواء أحمد ناصر الريسي من وزارة الداخلية وإبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين.

عبدالله بن زايد يهدي الجائزة للشهداء

أهدى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى أرواح وأسر شهداء الإمارات الذين كانوا يؤدون مهام إنسانية نبيلة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني أثناء زيارتهم لمقر والي مدينة قندهار الأفغانية أول من أمس، «جائزة الإنجاز» التي فازت بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الرابعة عن «مؤشر المساعدات الإنمائية الرسمية» والذي يعنى بالشأن الإنساني. وقال سموه: إن هذه الجائزة تعبر عن التزام الإمارات التاريخي والثابت بالعمل الخيري والإنساني، مؤكدا أن تضحيات شهداء الإمارات تأتي تجسيدا لهذا الالتزام.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم تعبيرا عن القيم السامية لبلدهم ومجتمعهم.. وأكد أن إهداء هذه الجائزة لأرواحهم الطاهرة هو أقل القليل مقابل التضحية الكبرى التي قدموها فداء للوطن.أبوظبي - وام