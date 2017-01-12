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حميد النعيمي: شهداء الوطن ارتقوا في سبيل الإنسانية

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حميد النعيمي: شهداء الوطن ارتقوا في سبيل الإنسانية حميد النعيمي: شهداء الوطن ارتقوا في سبيل الإنسانية

نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ببالغ الحزن والأسى كوكبة من أبناء الوطن الأبرار الذين قضوا نحبهم نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار بأفغانستان وهم يمدون يد العون الإنساني للشعب الأفغاني.

وقال سموه: «فخورن وقيادتنا وشعبنا بأبناء العمل الإنساني الذين ارتقوا شهداء في سبيل الإنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني»، وأضاف سموه: «لا مبرر لقتل من يعمل الخير»، معرباً عن إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف واستهدفت أشخاصاً كانوا يؤدون واجبهم الإنساني.

وتوجه سموه إلى الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما أعرب سموه عن تمنياته بأن يمنّ الله عز وجل على جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وبقية المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها الأبي من كل مكروه.

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