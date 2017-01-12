محمد بن زايد: الأعمال الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الإمارات على مواصلة زرع الخير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الأعمال الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مواصلة زرع الخير وغرس الأمل وبذل العطاء ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه أمس من الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في استشهاد عدد من أبناء الإمارات في التفجير الإرهابي الغادر في قندهار الأفغانية، الذين كانوا مكلفين بالإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وأعرب عن تمنياته بأن يمن الله عز وجل على المصابين بالشفاء العاجل.

ومن جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره على ما أبداه الرئيس الأفغاني من مشاعر نبيلة في هذا المصاب.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن قوى الشر التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي الجبان تتمنى ألا يشق قطار البناء والتنمية والخير طريقه في أفغانستان، ولا يسرها أن ترى الفرح والابتسامة والحياة المشرقة في وجوه الشعب الأفغاني، لكن بعون الله وتوفيقه مستمرون في تقديم المشاريع الخيرية والإنسانية والتنموية، وعازمون على نشر الأمل والتفاؤل والخير أينما كنا، وهو نهجنا الثابت وإيماننا الراسخ الذي لن نحيد عنه أبداً».

وأضاف سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشعبها المخلص والوفي ماضية بخطى راسخة نحو التزاماتها الإنسانية، وإن الأعمال الجليلة والتضحيات التي يسطرها أبناؤنا الأبرار تمدنا بالعزيمة والإرادة الصلبة والتصميم نحو قهر قوى الظلام واجتثاث منابع الشر.

وأكد الجانبان في ختام الاتصال الهاتفي أهمية مضاعفة الجهد الدولي لمجابهة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة نظراً لما تشكله من خطورة على الأمن والسلام العالميين وما تستهدفه من زعزعة لاستقرار البلدان وجهود التنمية والبناء فيها والفتك بأرواح الأبرياء.

طريق الحق

وفي تغريدات نشرها حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد سموه أن الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمارسها قوى الشر والظلام لن تثني الإمارات عن السير في طريق الخير والحق والعطاء. وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة فقدت أبطالاً كانوا يؤدون دورهم الإنساني والخيري.

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهداء العمل الإنساني الإماراتي بأنهم فخر الوطن، وتضرع سموه إلى المولى عز وجل، أن يسكن شهداءنا الأبرار فسيح جنانه، حيث نشر حساب تويتر الرسمي لأخبار سموه: «لن تثنينا الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمارسها قوى الشر والظلام في السير بطريق الخير والحق والعطاء، ولن ترهبنا أعمالهم الإجرامية في الحفاظ على مبادئنا الإنسانية والخيرية، ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب».

وتابع سموه: «فقدنا اليوم أبطالاً كانوا يؤدون دورهم الإنساني والخيري، هم فخر الوطن وعزته، نسأل الله العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته».