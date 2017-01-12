محمد بن راشد: رسل الإمارات للخير قدموا أرواحهم فداءً لرسالة سامية

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهداء الوطن الأبرار، الذين لقوا ربهم في الاعتداء الإرهابي الغاشم، الذي وقع أمس الأول بمدينة قندهار، في جمهورية أفغانستان، إبان قيامهم بواجبهم خلال مهمة إنسانية، ضمن برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الأفغاني الصديق، وأكد سموه، أن رسلاً للخير قدموا أرواحهم فداءً لرسالة سامية.

وأعرب سموه عن فخر دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بالأدوار الإنسانية الجليلة التي يقوم بها أبناؤها في كل مكان من العالم، مؤكداً أن الإرهاب الآثم لا يعرف معنى الإنسانية ولا قيمها النبيلة، ولا يفرق بين الناس، كبيرهم وصغيرهم، ولا يميز بين أعمالهم، لتطال يده الغاشمة أناساً نذروا أنفسهم للخير، ولم يتأخروا في بذل أرواحهم ودمائهم الذكية في سبيل توصيل رسالة سلام وخير إلى العالم.

وقال سموه: «ننعى اليوم بكل فخر، شهداء العمل الإنساني الإماراتي في جمهورية أفغانستان، خمسة شهداء، ختموا حياتهم وهم يسعون لخدمة الضعفاء والأطفال والمحتاجين».

تضرع

وابتهل سموه إلى المولى عزَّ وجلَّ، أن يتغمّد شهداء الإمارات الأبرار بواسع رحمته، وأن يتقبلهم بين الكرام البررة، وقال سموه: «لا يوجد أي مبرر إنساني أو أخلاقي أو ديني لتفجير وقتل من يسعى لمساعدة الناس، رحم الله شهداءنا وتقبلَّهم عنده في الصالحين».

واستنكر سموه الاعــــتداء الإرهابي الغـــادر، الذي راح ضحيته رسل الإمارات للخير، الذين قدموا أرواحهم فداءً لرسالة سامية، قصدوا من خلالهــــا مد يد العــــون إلى المحتـــاجين والضعفاء.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن إمارات الخير ستبقى دائماً على عهدها الذي قطعته على نفسها، وستظل على النهج الذي طالما سارت عليه في الوقوف إلى جانب كل محتاج، وقال سموه: «شعب الإمارات فخور بأبنائه العاملين في المجال الإنساني، ويرفع رأسه اليوم لتقديمه شهداء في سبيل الإنسانية، الإنسانية التي لا يعرفها الإرهابيون».

رسالة

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن الإمارات مستمرة في تحقيق رسالتها، مهما كانت التحديات، التي لن تثنيها عن القيام بواجباتها الإنسانية، وأن أبناء الإمارات الأبطال ماضون في تأدية أدوارهم النبيلة على النحو الأكمل، في ضوء التزام الإمارات الراســـخ نحو الضعفاء والمحتاجين في مختلف بقاع الأرض.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في صفحته عبر توتير: «ننعى اليوم بكل فخر، شهداء العمل الإنساني الإماراتي في جمهورية أفغانستان، خمسة شهداء، ختموا حياتهم وهم يسعون لخدمة الضعفاء والأطفال والمحتاجين، لا يوجد أي مبرر إنساني أو أخلاقي أو ديني لتفجير وقتل من يسعى لمساعدة الناس، رحم الله شهداءنا، وتقبلهم عنده في الصالحين، شعب الإمارات فخور بأبنائه العاملين في المجال الإنساني، ويرفع رأسه اليوم، لتقديمه شهداء في سبيل الإنسانية، الإنسانية التي لا يعرفها الإرهابيون».