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حديقة ترفيهية لمنتسبي جمعية الإمارات لمتلازمة داون في القصيص

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حديقة ترفيهية لمنتسبي جمعية الإمارات لمتلازمة داون في القصيص حديقة ترفيهية لمنتسبي جمعية الإمارات لمتلازمة داون في القصيص

افتتح المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أمس، الحديقة الترفيهية، التي أقامتها البلدية في جمعية الإمارات لمتلازمة داون بمنطقة القصيص، في إطار المبادرات المجتمعية، التي تنفذها لتقديم الدعم والمساندة لمختلف شرائح المجتمع.

وقال خلال حفل الافتتاح، إن مشاركة البلدية تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق شعار عام الخير، ليكون تركيز العمل، خلال العام الجديد على 3 محاور رئيسة، الأول: ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، والثاني: ترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية في فئات المجتمع كافة، لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للمجتمع، والاستفادة من كفاءاتها في المجالات كافة، والثالث: ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كونها إحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية، لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن.

وأضاف: «تعمل البلدية في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة إرساء مفهوم العطاء كونه توجهاً مجتمعياً عاماً تنخرط فيه فئات المجتمع كافة».

مساندة

وأكد أن الترويح والترفيه حق إنساني للجميع، ولهذا فإن هذا الجانب يعد مطلباً أساسياً لفئة ذوي الإعاقة نظراً لأهميته الخاصة. من جهته أعرب عيد محمد ثاني حارب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون عن تقديره وشكره لمبادرة بلدية دبي، متمنياً أن تحقق الاستفادة الأفضل للمصابين بمتلازمة داون في التأهيل للمستقبل.

وأوضحت الدكتورة منال جعرور نائب رئيس مجلس الإدارة رئيسة قسم التأهيل بالجمعية أن المركز يعمل على مساندة ذوي متلازمة داون وتنمية قدراتهم.

وتشمل الحديقة الترفيهية، التي أقامته البلدية 5 ألعاب روعي فيها كل معايير السلامة والأمن لهم مع تغطية شاملة لها، وتركيب مكيفات وتوفير حواجز خاصة لحمايتهم ومظلات للوقاية من الشمس والحرارة وخدمات متميزة، لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الجو وارتفاع الرطوبة، الذي ينعكس على ذوي متلازمة داون سلبياً.

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