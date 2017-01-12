وحيدة جاسم.. أمانة وطنية

تشبه نفسها وأفكارها، وتشبه إمارتها الشارقة، تبذل الغالي والنفيس سعياً وراء تحقيق أهدافها، وجل همّها العمل على خدمة مجتمعها.. سنوات من العمل الجاد والمبهر أنتجت في سجلها العديد من المشروعات الرائدة والأفكار الإبداعية. إنها وحيدة عبد العزيز محمد جاسم عضو المجلس الاستشاري رئيس وحدة الأنشطة بمنطقة الشارقة التعليمية، رئيس جمعية مرضى التهاب المفاصل التابع للمجلس الأعلى للأسرة.

ورغم أنها تحمل درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية والسياسية، إلا أن نشاطاتها تتسم بالتنوع والغزارة، وعلى رأسها مسؤولية نقل وجهة نظر أبناء إمارتها تحت قبة المجلس الاستشاري، فهي أمام أمانة عظيمة من جهة، وتحدٍ من جهة أخرى.

جاسم ترى أن عملها في المجال التربوي أتاح لها الفرصة كاملة كي تبدع في قطاع يعتبر الأكثر أهمية على الإطلاق، فكان اجتهادها سبباً في تقلدها العديد من الأوسمة والجوائز، منها جائزة الشارقة للتميز والتفوق التربوي فئة أمين مركز مصادر التعلم في العام 2010، وجائزة أفضل مشروع تربوي من 2005 إلى 2010 مدرسة الشيماء، وجائزة مسابقة الهلال الطلابي سنتين متتاليتين، كما حصلت على جائزة الشارقة للعمل لتطوعي مرتين عن جهودها في مدرسة الشارقة النموذجية بنين ومدرسة الشيماء، وكذلك جوائز مواصلات الإمارات فئة المساهمات المجتمعية.

بقي القول إن جاسم من الطاقات التي تعمل بلا توقف، هدفها أن تكون عنصراً فاعلاً في خدمة وطنها، ودائماً ما تردد نحن أبناء زايد وعلينا أن نتحمّل أمانة السير في سفينة الوطن لتبقى دوماً على بر الأمان وفي مقدمة الأمم.