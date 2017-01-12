محمد بن راشد لا يدع الموظف يركن إلى الخمول

قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: خواطر كثيرة راودتني قبل وخلال وبعد حفل جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، فهناك من «فاز» وهناك من «فاز»، ولم يكن هناك خاسر في هذه المنافسة الراقية.

وأضاف: «قائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتعامل مع الموظف المدني وكأنه جندي في القوات المسلحة، فلا يدعه يركن إلى الخمول والبلادة والكسل، بل يجعله دائماً في تمرين لياقة وتدريب عقلي، فهو يؤمن بأن المركز الأول لن يتحقق إلا بفريق قوي ذي لياقة ذهنية وعقلية إيجابية وابتكارية.. نعم، لم يحصل لي شرف الصعود على المسرح لمصافحة سموه، ولكني أحسست بذلك الشعور كلما صعد وزير أو فريق عمل أو موظف على المسرح لينال التقدير والشكر على إنجازه».

وتابع: «كلنا اليوم خرجنا فائزين من هذا العرس الذي تميز منظموه وأبدعوا في تنفيذه بحرفية عالية».