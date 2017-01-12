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تخريج دفعة من أبناء الإمارات في «ساند هيرست» العسكرية

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تخريج دفعة من أبناء الإمارات في «ساند هيرست» العسكرية تخريج دفعة من أبناء الإمارات في «ساند هيرست» العسكرية

شهد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، والشيخ محمد بن سرور آل نهيان الحفل الذي نظمته أكاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية في المملكة المتحدة بمناسبة تخريج دفعة من أبناء الإمارات الذين أكملوا تدريبهم العسكري.

وضمت الدفعة التي تم تخريجها بحضور الشيخ راشد بن أحمد بن حمدان وعدد من أصدقاء الخريجين الشيخ محمد بن أحمد بن حمدان آل نهيان وسيف محمد الملا وخالد سعيد شطيط حمد الشامسي، وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان في كلمة له بهذه المناسبة: «نحتفل بانضمام نخبة جديدة من أبناء الوطن الأكفاء لقواتنا المسلحة الذين تزودوا علماً ومعرفة من الكلية العسكرية الملكية، والتي اعتادت على إعداد الرجال في ميادينها منذ عشرات السنين لحمل الراية وحماية الوطن».

وأضاف أن الأوطان ترقى سلم المجد بأبنائها وسواعد الصادقين المخلصين الذين نذروا أنفسهم لرفعة أوطانهم ووهبوا أرواحهم في سبيلها وسخروا عقولهم وقلوبهم لخدمتها ولا يكون ذلك إلا بصدق العمل وإخلاص النية.

ومن جهته عبر الشيخ محمد بن أحمد بن حمدان عن خالص شكره وتقديره لوالده الشيخ أحمد ولأبناء الإمارات على تشريفهم وحضورهم الاحتفال.

ومن ناحيته هنأ الشيخ محمد بن سرور آل نهيان أخاه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بمناسبة تخريج دفعة جديدة من شباب الإمارات، متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن الغالي، مؤكداً حرصه على مشاركة عدد من أبناء الوطن هذه اللحظة التي يرسمون فيها أولى خطوات خدمة الوطن في المجال العسكري.

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