وفد كرواتي يطلع على مشاريع وزارة البنية التحتية

استقبلت وزارة تطوير البنية التحتية، وفداًَ كرواتياً برئاسة وفرو كوشيفيتش وزير البناء والتخطيط العمراني، حيث اطلع الوفد على عدد من مشاريع البنية التحتية والطرق والمساكن التي أنجزتها الوزارة؛ وأخرى قيد التنفيذ، كما اطلع على الخطط المستقبلية للوزارة.

وشملت الجولة التي حضرها عدد من مديري الإدارات ومهندسي الوزارة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة، مشاريع حيوية تنفذها وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وأخرى تم الانتهاء منها.

وأطلعت الوزارة الوفد على استراتيجيتها المستقبلية وآلية التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع البنية التحتية والإسكان، وكذلك آلية إصدار التراخيص وغيرها من المستندات الخاصة بالمشاريع.