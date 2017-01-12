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يسرق ملابس بـ250 ألف درهم

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يسرق ملابس بـ250 ألف درهم يسرق ملابس بـ250 ألف درهم

نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها صباح أمس قضية سرقة ملابس رياضية من مستودع في المنطقة الصناعية 11 قدرت قيمتها بـ250 ألف درهم؛ المتهم فيها شخص من جنسية آسيوية ومعه متهم آخر.

 وقام المتهم الذي مثل امس بالاشتراك مع آخر بدخول المستودع وكسر الأقفال، وتحميل البضاعة الموجودة في المخزن، لكنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه رغم مواجهته بشهادة 3 من حراس المستودع الذين قالوا إن المتهم طلب منهم نقل البضاعة لكنهم رفضوا فقام بكسر الأقفال ودخل. لكنه تمسك بالإنكار وعليه تم تأجيل القضية إلى 29 الشهر الجاري لمواجهة المتهم بالشهود مع استمرار حبسه.

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