عمرو أديب يكشف سر زيارة وفد «الأمن القومى الأمريكى» للقاهرة

قال الإعلامى عمرو أديب، إن زيارة وفد من مجلس أعمال الأمن القومى الأمريكى للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء لعلمهم بأن مصر تتجه شرقاً نحو روسيا، موضحاً أن هناك تقارير أمريكية تكشف تنامى العلاقات المصرية الروسية فى التسليح والمحطات النووية إلى جانب عودة السياحة، الأمر الذى جعل الإدارة الأمريكية تتحرك سريعاً نحو القاهرة.

وأضاف “أديب” خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، المذاع عبر فضائية” ON E” وراديو نغم FM، أن السفارة الأمريكية تقدم تقارير للإدارة تكشف عن وجود مشكلة بين أمريكا والرأى العام المصرى وهو ما دفعها للتحرك.

وفى سياق آخر ، أكد أديب أن هناك علاقات طيبة بين المصريين والروس منذ بناء السد العالى بسبب وقوفها إلى جوار القاهرة فى الاوقات العصيبة.

وكانت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قد نشرت تفاصيل لقائه وفد مجلس أعمال الأمن القومى الأمريكى.