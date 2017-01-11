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مراد: الرئيس سيجعل 2017 عام محاربة الفساد في مؤسسات الدولة

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مراد: الرئيس سيجعل 2017 عام محاربة الفساد في مؤسسات الدولة مراد: الرئيس سيجعل 2017 عام محاربة الفساد في مؤسسات الدولة

الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لبرنامج “تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد”، أسامة مراد

قال الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لبرنامج “تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد”، أسامة مراد، إن هناك صحوة رقابة لمواجهة الفساد في ظل وجود العديد من المستجدات، خاصة في ظل وجود مجهودات كبيرة، مشيرا إلى أنه منذ ثورة 25 يناير زاد الاهتمام بملف مكافحة الفساد مع الإعلان عن أرقام ومبالغ كبير، رغم المبالغة في الكثير منها.

وأوضح مراد خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من ” على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الاهتمام الفعلي بمكافحة الفساد لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عهد الرئيس “عبدالفتاح ”، مشيرا إلى أن أحد النقاط الهامة التي ظهرت هي دخول جهاز الرقابة الإدارية كجهة “شبه مشرفة” على باقي الجهات الرقابية أو تعلوها، وهو ما اعتبره أمر مهم للغاية خاصة أن أحد المشاكل التي ينفذ منها الفساد في مصر هي تعدد الجهات الرقابية.

وأضاف مراد أن الرئيس والدولة والحكومة بدأوا في الاستماع للمواطنين وشكواهم وكان لهم رد فعل إيجابي، لافتا أنه يجب أن تكون هناك شفافية في قضايا الكشف عن الفساد لمعرفة ما إذا تم كشفها عبر تحريات الأجهزة الرقابية أم بطريق الصدفة أم ببلاغ من مواطنين، ورأى أنه في حالة نجاح الرقابة الإدارية في الكشف عنها وإجراءاتها يجب تعميم ذلك النموذج في باقي الأجهزة الرقابية، أيضا تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد.

وأشار مراد إلى أن الجزء الأهم في محاربة الفساد هو وجود إصلاح تشريعي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات مثل تفعيل الإلكترونية التي ستساعد في هذا الملف، معتبرا أن الكشف عن عدة قضايا فساد خلال بداية العام الجديد يشير إلى أن الرئيس “السيسي” يعلن أن عام سيشهد 2017 الكشف عن الفساد ومحاربته بقوة داخل مؤسسات الدولة.

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