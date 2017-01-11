أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2017

كتب حسام الحاج

شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 11 / 1 / 2017 ، العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتى جاء فى مقدمتها صفقة انتقال مصطفى فتحى لتورينو فى طريقها للفشل.

رغم إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اقتراب انتقال مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بشكل رسمى لنادي تورينو الإيطالى، لكن الساعات الأخيرة شهدت حدوث خلافات قد تؤدى لفشل الصفقة بشكل رسمى .

أكد باسم مرسى مهاجم نادى الزمالك أنه ليس لديه أي مشكلة فى التجديد لفريقه خاصة أنه ابن القلعة البيضاء ولها فضل كبير عليه قائلاً : "أقسم بالله لم أرفض التجديد للزمالك" .

حصل أيمن حفنى صانع ألعاب نادي الزمالك على راحة سلبية لمدة أسبوعين، مما أدى لغيابه عن تدريبات فريقه منذ استئناف المران يوم السبت الماضى بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها كافة اللاعبين لمدة أسبوع، بعد خوض مباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم 29 ديسمبر الماضى والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة .

علم "اليوم السابع" تفاصيل المران الأول لباسم مرسى مهاجم نادي الزمالك مع فريق الناشئين اليوم بناء على قرار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء .

يعقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة بالنادى، جلسة مع النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق، بعد عودة الأخير من بلاده خلال الساعات المقبلة لتجديد عقده مع النادى المقرر نهايته بنهاية الموسم الجارى.

استقر محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، على خوض الفريق الأبيض لـ3 مباريات ودية على هامش معسكرى التجمع الخامس و6 أكتوبر ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلى، يوم 10 فبراير المقبل، فى السوبر المصرى المقرر إقامته فى الإمارات.

حضر باسم مرسى مهاجم الزمالك، إلى مقر النادى الأبيض، لخوض تدريبات مع الناشئين بقلعة ميت عقبة، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف التى وقعها عليه مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة بسبب عدم تجديد تعاقده مع النادى المقرر نهايته بنهاية الموسم الحالى.

ينتظم الثلاثى النيجيرى ستانلى ومواطنه معروف يوسف والزامبى مايوكا لاعبى الزمالك، فى معسكر الفريق المقرر له السبت المقبل، فى التجمع الخامس، ضمن الاستعدادات لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، المقرر له 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

غادر فابيو مندوب تورينو الإيطالى، القاهرة خلال الساعات الأخيرة، بعد نهاية المفاوضات مع نادى الزمالك، حول صفقة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض، بعد 3 جلسات عقدها مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى الأبيض والمشرف العام على الكرة بقلعة ميت عقبة.

تغيب محمود دونجا لاعب وسط الزمالك، عن تدريبات الفريق الأبيض اليوم، بسبب ارتباطه بأداء امتحانات فى الجامعة التى يدرس بها بمنطقة التجمع.