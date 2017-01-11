عمرو أديب يطالب بمد الإدارة الأمريكية الجديدة بكل وثائق جرائم الإخوان الإرهابية

طالب الإعلامى عمرو أديب، المسؤولين عن الشأن الخارجى بالتواصل مع الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، ومدهم بكافة الوثائق والمستندات التى تثبت أن جماعة الإخوان “جماعة إرهابية”.

وأضاف “أديب” خلال برنامج “كل يوم “علي قناة ON E والمذاع علي راديو نغم FM أن السيناتور الأمريكى تيد كروز يطالب بسن قانون يجعل الإخوان جماعة إرهابية، مشدداً على أن ذلك يعد فرصة لإظهار حقيقة الإخوان للعالم كافة بأنها جماعة إرهابية.

وتابع أن أغلب الجمعيات الإسلامية فى أمريكا تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية.. وهذه فرصة للأزهر الشريف أيضاً فى أن يعرض على الأمريكان إرسال علماء وسطيين ممن ينتمون للمؤسسة العريقة قائلا “ربك باعت من عنده واحنا عندنا سيديهات للإخوان وهم إرهابيين من وقت تاريخهم من أول حسن البنا وسيد قطب إلى حرق الكنائس وحتى اللحظة”.