وكيل وزارة الصحة بالشرقية يزور مستشفي الصنافين لبحث تطويرها

زار الدكتور حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية قرية الصناين مركز منيا القمح للوقوف على حال مستشفي القرية والتى كانت تعمل ضمن الإطار التكاملي حتي تم إلغائه عام 2009 .

> وأشاد أبو ساطي بمستوى التجهيزات بالمستشفي التى يوجد بها 13 حضانه و6 ماكينات غسيل كلوي وقسم للعلاج الطبيعي بالإضافة إلي فسم لطب الأسره وعيادة أسنان حيث تسقبل المستشفي شهريا ما يقرب من 6000 حاله مرضية مختلفه .

> واتفق وكيل وزارة الصحه مع أهالي القرية والمجتمع المدني على تجهيز حضانات تعمل بنظام التنفس الصناعي على أن تتكفل المديرية بتجهيز العناصر البشرية من أطباء وممرضين لتشغيلها ، كما وافق على برتكول تعاون بين أحد أهالي القرية ومديرية الصحة لتجهيز قسم عناية أطفال يتم إنشائه وتشغليه تحت إشراف مديرية الصحة وبترع أحد أهالي القرية .

> وقرر أبو ساطي دعم عيادة الانسان بالمستزمات الطبية والأدوية ، وأكد أبو ساطي على ضروة تعاون المجتمع المدني للنهوض بقطاع الصحه مشيرا الى ان محافظة الشرقية يوجد بها 32 مستشفي تكاملي يتم دراسة حالاتهم لتشغيلهم والاستفادة بهم .