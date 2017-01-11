الحكومة الليبية المؤقتة تدعو الحكومة الإيطالية إلى احترام المعاهدات وسيادة ليبيا

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دعت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى، الحكومة الإيطالية إلى احترام المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية وسيادة ليبيا العضو فى الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وذكرت الحكومة المؤقتة فى بيان لها اليوم، "أن تواجد القوات الإيطالية فوق الأراضى الليبية تدخلا سافرا فى الشأن الليبى الداخلي" حسب البيان.

وحملت الحكومة الليبية، الحكومة الإيطالية المسؤولية الكاملة جراء تواجد هذه القوات وماسوف ينجم عنه من ردود فعل شعبية.

وأبدت الحكومة تفاجئها بنزول وحدات من القوات الإيطالية فى العاصمة طرابلس ،مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس عدم رغبة المجتمع الدولى فى إيجاد تسوية للأزمة الليبية.