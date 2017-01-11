أخبار الرياضة اليوم الأربعاء 11 / 1 / 2017

كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبار عديدة اليوم الأربعاء 11/1/2017 ، و أبرزها .. قرار الأهلى إدراج أحمد حمودى صفقة الأهلى الجديدة ضمن الفئة الأولى للفريق ، وقيده أفريقياً .

أنهى مسئولو النادى الأهلي، صفقة أحمد حمودى صانع ألعاب الباطن السعودى، وبات اللاعب على بُعد خطوة واحدة، لأن يُصبح أول صفقة الفريق الأحمر فى الميركاتو الجارى، كما اتفق الأهلى مع اللاعب على قيد الأخير فى القائمة الأفريقية.

حصل أيمن حفنى صانع ألعاب نادي الزمالك على راحة سلبية لمدة أسبوعين، مما أدى لغيابه عن تدريبات فريقه منذ استئناف المران يوم السبت الماضى بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها كافة اللاعبين لمدة أسبوع، بعد خوض مباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم 29 ديسمبر الماضى والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة.

حرص المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على مؤازرة المنتخب الوطنى قبل السفر يوم الجمعة، للمشاركة فى بطولة أمم افريقيا المقرر إقامتها فى الجابون 14 يناير الجارى.

سدد مسئولو شركة برزنتيشن الراعى الرسمى لاتحاد الكرة شيك بـ8 ملايين جنيه مقبول الدفع إلى اتحاد الكرة متضمنة جزء من مستحقات مباراة السوبر، التى تجمع الزمالك والأهلى 10 فبراير والمقرر لها الإمارات.

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن المجلس وافق رسميا على إعارة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لنادى تورينو الإيطالى حتى نهاية الموسم الجارى.

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، أنه يتمنى احترافه داخليا ليبقى محط أنظار الجهاز الفنى للأهلي فى أى وقت من أجل تحديد مصيره النهائى من أجل العودة إلى القلعة الحمراء أو الموافقة على بيعه، مشيرا إلى احتمالية استمرار ميدو جابر هى الأقرب فى الفترة المقبلة، لأن تدعيم خط هجوم الفريق هو الأهم فى أذهان الجهاز الفنى حاليا.

قرر مجلس إدارة نادى طلائع الجيش، تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الكروى الأول، خلفا لأحمد سامى.

تفتتح اليوم الأربعاء ،بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2017 بفرنسا، والتى يشارك فيها منتخب الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة وتنطلق البطولة بلقاء فرنسا "البلد المستضيفة للمونديال" وحامل اللقب مع البرازيل فى الساعة العاشرة إلى ربع مساء .

يختتم المنتخب العسكرى بقيادة محمد عمر استعداداته لبطولة كأس العالم العسكرية 2017 اليوم الأربعاء فى تمام السادسة مساءً باستاد جهاز الرياضة العسكرى.