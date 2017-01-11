«ساويرس» فى مداخلة إذاعية: ” الجميع يعمل لمصلحة البلد ”

كتبت- إنجي لطفي

تحدث نجيب ساويرس لبرنامج” كلام النهاردة “على إذاعة الشرق الأوسط من تقديم أيمن إبراهيم و أمل منير و الإعداد منى أبو بكر، عن جوائز ساويرس الثقافية في أنها تأتي بمبادرة من الجمعيات الأهلية للاهتمام بالشباب على وجه الخصوص و الاهتمام بفنون القصة القصيرة والرواية والمسرح وهي فنون تراجع الاهتمام بها مؤخرا.

وعن سؤاله في أن هذه المبادرة موجه للشباب بالتزامن مع اهتمام الدولة بالشباب، أجاب بأن الجميع يعمل لمصلحة البلد وأن الجمعيات الأهلية لديها ميزة العمل السريع بعيدا عن البيروقراطية الحكومية المعهودة مشيرا إلى إمكانية أن تتحول هذه الأعمال إلى عمل سينمائي في من إنتاج المؤسسة في حال لاقى الإعجاب وضمان نجاحه.

يذكر أن المسابقة السنوية التي تقيمها مؤسسة نجيب ساويرس للتنمية الاجتماعية في دورتها 12 قد خصصت هذه الدورة للشباب المبدعين وبالأخص في القصة القصيرة والمسرح .