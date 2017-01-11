ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات المواطنين بالإكراه في بني سويف‎

مراسل «ONA»

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، اليوم الأربعاء من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في سرقة السيارات بالإكراه ومساومة مالكيها في دائرة المركز.

وكانت عدة بلاغات وردت من المواطنين للرائد محمود الشريف رئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا والنقيب أحمد عفيفي معاون القسم تفيد بتثبيتهم على الطرق السريعة وسرقة سياراتهم بالإكراه لمساومتهم عليها مقابل مبالغ مالية.

وبتتبع مكالمات التشكيل العصابي لمساومة مالكي السيارات لاسترجاعها مقابل مبالغ مالية تمكن رجال المباحث بمركز شرطة إهناسيا تحت إشراف العقيد محمد نبيل مأمور المركز والعقيد عامر إبراهيم نائب المأمور تحديد هوية مرتكبي وقائع السرقات وأماكنهم وألقي القبض علي كلاً : أحمد ،ج 43 عاماً مقيم بندر إهناسيا ، محمد ،ت 54 عاماً مقيم بندر إهناسيا ، حمادة ع 25 عاما مقيم بمحافظة الفيوم وبحوزتهم 5 سيارات وعدداً من الهواتف المحمولة و29 ألف جنيه حصلوا عليها لإعادة أحد السيارات لمالكها ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.