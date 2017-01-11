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وزير التخطيط: الدين العام وصل 100% والعجز التجارى 50 مليار جنيه

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وزير التخطيط: الدين العام وصل 100% والعجز التجارى 50 مليار جنيه وزير التخطيط: الدين العام وصل 100% والعجز التجارى 50 مليار جنيه

الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الدين العام لمصر وصل لنسبة 100%، فيما وصلت نسبة العجز فى الموازنة إلى 12%، مشيرا إلى أن العجز فى الميزان التجارى المصرى بلغ 50 مليار جنيه خلال عام 2016.

وأضاف العربى، خلال الصالون الثقافى الذى ينظمه الإعلامى أحمد المسلمانى، اليوم الأربعاء، أن تسعى لأن تكون ضمن أفضل 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030، مؤكدا أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن تنمية الاقتصاد المصرى، عبر زيادة الاستثمار وجذب المستثمرين داخل مصر.

وأشار وزير التخطيط إلى أن المستثمر عندما يقرر أن يستثمر بإحدى الدول ينظر أولا إلى الأمن والأمان، ومعدل نمو الاقتصاد، ونسبة عجز الموازنة، موضحا أن الاستراتيجية تشمل العديد من المحاور التى ستنقل مصر إلى مرحلة جديدة تماما بحلول عام 2030.

وحضر الندوة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة “اليوم السابع”، والكاتب عادل السنهورى رئيس تحرير موقع “انفراد”، والإعلامى عمر عبد الحميد، والكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

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