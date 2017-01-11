وفاة راكب على الطائرة اليمنية قبل هبوطها بمطار القاهرة

مراسل «ONA»

توفي راكب على طائرة الخطوط اليمنية القادمة من سيئون بمنطقة حضرموت ، قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولي مساء الْيَوْمَ الأربعاء ، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار أن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد الرحلة رقم 606 والقادمة من منطقة سيئون ، يطلب تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط بسبب إصابة راكب بهبوط حادة في الدورة الدموية.

وأضافت المصادر فور هبوط الطائرة توجه أفراد الحجر الصحي بمطار القاهرة للكشف علي الراكب ، وتبين وفاة الراكب قبل هبوط الطائرة وتم نقل الجثمان لمستشفى هليوبوليس.

وكانت طائرة الخطوط اليمنية رقم 606 قد وصلت إلي مطار القاهرة بعد تأخر دام ساعة ونصف ، للحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.