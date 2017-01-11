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وفاة راكب على الطائرة اليمنية قبل هبوطها بمطار القاهرة

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وفاة راكب على الطائرة اليمنية قبل هبوطها بمطار القاهرة وفاة راكب على الطائرة اليمنية قبل هبوطها بمطار القاهرة

أرشيفية

مراسل «ONA»

توفي راكب على طائرة الخطوط اليمنية القادمة من سيئون بمنطقة حضرموت ، قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولي مساء الْيَوْمَ الأربعاء ، نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار أن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد الرحلة رقم 606 والقادمة من منطقة سيئون ، يطلب تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط بسبب إصابة راكب بهبوط حادة في الدورة الدموية.

وأضافت المصادر فور هبوط الطائرة توجه أفراد الحجر الصحي بمطار القاهرة للكشف علي الراكب ، وتبين وفاة الراكب قبل هبوط الطائرة وتم نقل الجثمان لمستشفى هليوبوليس.

وكانت طائرة الخطوط اليمنية رقم 606 قد وصلت إلي مطار القاهرة بعد تأخر دام ساعة ونصف ، للحصول على تصريح من قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين.

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