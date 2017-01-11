إخلاء سبيل مهندسين اثنين زورا ترخيص أرض زراعية بالمرج

كتب كريم صبحى

أمر المستشار سيد جبر وكيل أول نيابة المرج، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل مهندسين اثنين بمديرية الزراعة، بكفالة 5 آلاف جنيه، زورا ترخيصا بمحضر تبوير أرض زراعية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين موظفان يعملان فى جمعية حماية الأراضى الزراعية، استغلا مناصبهما وحررا محضر مخالفة على أرض زراعية مزورًا باسم غير اسم مالك الأرض الحقيقى، فى دفاتر وسجلات الجمعية الزراعية.

كما تبين من التحريات والتحقيقات، أن الشخص الذى أصدر له ترخيص بناء ليس هو صاحب الأرض الزراعية، وإنما وضع يده عليها مقابل تربحهما من ذلك.

البداية عندما تقدم صاحب الأرض الأصلى بشكوى لمحافظة القاهرة عن صدور ترخيص بناء على أرضه مزور باسم شخص آخر، وتبين من التحقيقات أن 3 موظفين بحى المرج، ومهندسين متورطون فى الواقعة، وتم إحالتهم لنيابة المرج.