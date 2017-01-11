أخبار عاجلة

عبد الهادي: لا صحة لتعيين "ثابت" رئيسا لتحرير الأهرام و"سلامة" لمجلس الإدارة -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير كنيسة الإسكندرية تنهار على الهواء وأسامة كمال ينهي اللقاء -
فرحة لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
المعارضة السورية: روسيا كانت تعلم بالهجوم الكيمياوي قبل وقوعه -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: "جيراننا مسيحين ولو عايزين نموت مسيحين نروح نموت جيراننا" -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
لقاءات مع مدربي النادي الأهلي لكرة اليد عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

منح أرض "غزل بورسعيد" للنادى المصرى لإقامة أنشطة اجتماعية ورياضية

Google+ Print
منح أرض "غزل بورسعيد" للنادى المصرى لإقامة أنشطة اجتماعية ورياضية منح أرض "غزل بورسعيد" للنادى المصرى لإقامة أنشطة اجتماعية ورياضية

>بورسعيد – محمد عزام

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، سحب الأرض المخصصة لنادى غزل بورسعيد، وتخصيصها إلى النادى المصرى مع الاحتفاظ بجميع العاملين داخل النادى وعدم الاستغناء عنهم.

 

ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع المجلس بالديوان العام للمحافظة، إنه تم تخصيص الأرض للنادى المصرى، لإقامة نادى اجتماعى رياضى لخدمة سكان المنطقة، وذلك بعد نجاح النادى البورسعيدى فى إقامة نادى اجتماعى على أعلى مستوى، وسط إقبال كبير من المواطنين للحصول على العضوية .

 

وأكد "الغضبان"، أن الاستقرار الذى ينعم به النادى المصرى منذ فترة، يعود إلى الإدارة الناجحة، التى عبرت بالنادى إلى بر الأمان، وهو ما لمسه جماهير بورسعيد على مدار عامين من تحسن كبير وواضح فى نتائج وترتيب الفريق بمسابقة الدورى العام.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365