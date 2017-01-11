منح أرض "غزل بورسعيد" للنادى المصرى لإقامة أنشطة اجتماعية ورياضية

بورسعيد – محمد عزام

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، سحب الأرض المخصصة لنادى غزل بورسعيد، وتخصيصها إلى النادى المصرى مع الاحتفاظ بجميع العاملين داخل النادى وعدم الاستغناء عنهم.

ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع المجلس بالديوان العام للمحافظة، إنه تم تخصيص الأرض للنادى المصرى، لإقامة نادى اجتماعى رياضى لخدمة سكان المنطقة، وذلك بعد نجاح النادى البورسعيدى فى إقامة نادى اجتماعى على أعلى مستوى، وسط إقبال كبير من المواطنين للحصول على العضوية .

وأكد "الغضبان"، أن الاستقرار الذى ينعم به النادى المصرى منذ فترة، يعود إلى الإدارة الناجحة، التى عبرت بالنادى إلى بر الأمان، وهو ما لمسه جماهير بورسعيد على مدار عامين من تحسن كبير وواضح فى نتائج وترتيب الفريق بمسابقة الدورى العام.