"التعليم" تنضم لمبادرة تطوير المدارس..وتؤكد لخالد صلاح: نحتاج 153 ألف فصل

كتب محسن البديوى

أعلن بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، انضمام الوزارة لمبادرة كلنا مصريون لتطوير المدارس التى أعلنت عنها الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" بعدما انضم لها برنامج على هوى مصر وجريدة اليوم السابع وقناة النهار.

وقال "حسن" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال برنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إنه يوجد 53 ألف مدرسة بينهم جزء كبير بحاجة للتطوير والصيانة، كما تحتاج الوزارة لبناء 153 ألف فصل لتقليل كثافة الفصول التى تجاوز عدد طلابها 140 طالبا.

وناشد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم جمعيات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتكاتف مع برنامج صبايا الخير وموقع اليوم السابع وقناة النهار لتفعيل مبادرة كلنا مصريون لتطوير المدارس، مضيفاً: "لدينا احتياجات ضخمة والتعليم مسئولية المجتمع كله ونراهن على مبادرة كلنا مصريون وعلى مساندة الاعلام لتطوير المدارس".