نشرة ONA| موعد انطلاق قناتي dmc والدراما..TEN تتعاقد مع “الديهي”..وديناعصمت تنضم لـdmc نيوز

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تعاقدت الإعلامية دينا عصمت مع قناة dmc الإخبارية تقدم برنامجين صباحي و مرأة ومن المقرر إطلاق قناة dmc الإخبارية خلال شهر أبريل المقبل..للمزيد

حصلت وكالة ONA على لوجو قناة dmc دراما، وهي إحدى القنوات المنطلقة من شبكة قنوات dmc..للمزيد

تعاقد الإعلامي نشأت الديهي مع قناة TEN لتقديم برنامج ” بالورقة والقلم” والمقرر بثه خلال شهر فبراير المقبل، البرنامج يذاع يوميا وهو برنامج سياسي إخباري..للمزيد

احتفلت إذاعة “نجوم إف.إم”، بانطلاق الموسم الرابع لبرنامج “راديو ستار”، والمتخصص فى اكتشاف المواهب الإذاعية وتقديمها للجمهور، وشارك فى الاحتفالية وتقطيع “التورتة”، هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج.. للمزيد

احتفل برنامج “صباح دريم” على فضائية دريم في التاسع من يناير ٢٠١٧ بمرور عام على انطلاقه بشكله الجديد..للمزيد