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انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة الجمعه المقبل لمدة 18 ساعة

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انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة الجمعه المقبل لمدة 18 ساعة انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة الجمعه المقبل لمدة 18 ساعة

أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لأعمال الصيانة بمحطة الصرف الصحى بالتجمع الأول وصيانة الشبكة بالقاهرة الجديدة ،الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق التجمع الأول – الرحاب2،1 – أكاديمية الشرطة – التجمع الخامس ( الحى الأول والثانى والثالث والرابع والخامس – منطقة 4/3 – الشويفات – غرب الجولف – غرب ارابيلا – الدبلوماسيين – المثلث) وذلك من الساعة 5 عصراً يوم الجمعة الموافق 13-1-2017 حتى الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 14-1-2017.
> وأهابت  الشركة بالمواطنين و اصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ،هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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