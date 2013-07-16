الشرطة الإسرائيلية تغلق الأقصى أمام اليهود خشية صدامات مع المصلين

كتب : الأناضول منذ 18 دقيقة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن إغلاق باب المغاربة في المسجد الأقصى، أمام السياح الإسرائيليين، خشية وقوع مصادمات مع المصلين والمرابطين المسلمين في المسجد.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، إن الشرطة قررت إغلاق الحرم القدسي، اليوم الثلاثاء، أمام دخول وزيارات الأجانب وغير المسلمين، وذلك تفاديا لـ"الأجواء المشحونة وحالة التوتر التي تسود المكان".

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين أمس الإثنين، المسجد الأقصى بمدينة القدس، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من الجيش الإسرائيلي، عشية ما يطلقون عليه "التاسع من آب" أو "ذكرى خراب الهيكل".

ودعت الهيئة الإسلامية العليا في بيت المقدس، الخميس الماضي، إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؛ وذلك لمواجهة مخططات إسرائيل تفريغه من المصلين.