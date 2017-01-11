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مطار القاهرة يستقبل 39 مليون دولار من سويسرا لدعم مشروعات استثمارية

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مطار القاهرة يستقبل 39 مليون دولار من سويسرا لدعم مشروعات استثمارية مطار القاهرة يستقبل 39 مليون دولار من سويسرا لدعم مشروعات استثمارية

>كتبت رحاب نبيل

وصل إلى قرية البضائع بمطار القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، 39 مليون دولار قادمة من سويسرا لدعم عدة مشروعات استثمارية ينفذها عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بمصر.

 

وقالت مصادر أمنية مسئولة بالمطار، إن الأموال وصلت داخل عدد من الطرود على رحلة الخطوط الإماراتية رقم 923 قادمة من سويسرا عن طريق دبى، وتولى فريق من مسئولى بنك القاهرة الإشراف على تفريغ الطرود ونقلها بسيارتى نقل أموال توجهتا وسط حراسة أمنية إلى مقر البنك بوسط القاهرة، تمهيدا لضخها فى السوق المصرية لتنفيذ عدة مشروعات استثمارية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بمصر.


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