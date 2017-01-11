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بالصور دفاعاً عن شريهان: تامر حبيب يتمنى الموت لأصحاب "الأدمغة المريضة"

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الأربعاء 11-01-2017 15:37

بعد أقل من 24 ساعة على إعلان عودتها إلى عالم الفن بعد غياب 14 عاماً، انطلقت حملة موجهة لانتقاد النجمة شريهان بعد تداول عدة صور لها في حضن الكاتب تامر حبيب احتفالاً بتعاونهما فى عملها الفني المنتظر.
وكالعادة تجاهلت النجمة الأزمة برمتها وتصدّى للدفاع عنها تامر بتوجيه اللوم لكل من سرق الصورة من "حسابه الخاص" وتمنى الموت لكل أصحاب "الأدمغة المريضة".
تامر حبيب كتب عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك: نما إلى علمي أن صورتي مع الست شريهان البديعة اللي حاططها هنا وعلى حسابي الخاص، وأكرر الخاص، وأؤكد الخاص قد تم نشرها على أحد أو بعض المواقع اللي أصلًا مش من حقهم ولا أنا حابب ولا سامحلهم أنهم ينشروها، ورأيي أن ده تصرف غير مهني ولا لطيف ولا أنا قابله، بس طبعًا أنا بقرأ في سورة عبس".

وأضاف حبيب: اللي يفرس ويشل بقى أنه كمان فيه ناس شتمتني واستاءوا واعتبروني زنديق وخادش للحياء وداعر لأني حاضن نجمة أحلامنا كلنا وبابوسها وأنا في قمة السعادة عشان دي شريهان الحلم يا عيانين، يا حشريين، يا أصحاب الأدمغة المريضة... عمومًا، موتوا بغيظكم، بلا قرف.
تامر الصديق المقرب لكل نجمات الجيل الجديد وبديل صلاح جاهين لدي نجمات الجيل القديم ويحظى بمعاملة خاصة جداً من الفنانات، فهل تستحق صورته مع النجمة شريهان كل هذا الغضب؟

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سيدتي