كندة علوش في الصحراء وعمرو يوسف في بيروت فهل تأجل الزفاف للمرة الثالثة؟

القاهرة_عمرو رضا

أثار قرار مخرج مسلسل "حجر جهنم" السورى حاتم علي، بالانتقال مع نجمات العمل كندة علوش وأروى جودة وشيرين رضا إلى صحراء بني سويف لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل، الشكوك حول احتمال تأجيل زفاف كندة من يوم 14 يناير الجاري ليوم 20 من الشهر نفسه، خاصة وأن العريس عمرو يوسف استقل طائرة إلى بيروت دون الكشف عن سبب الزيارة.

مصادر مقربة من العروسين أكدت أن الزفاف كان مقررا يوم 7 يناير ثم تأجل ليوم 14 من الشهر نفسه في فندق "أولد كتراكت" التاريخي الذي شهد تصوير أحداث مسلسل "جراند أوتيل"، ولكن تعذر تأمين أماكن للطيران والإقامة لضيوف الحفل والأسرتين، خاصة وأن هذا التوقيت يشهد ذروة الموسم السياحي في محافظة أسوان.

المصادر نفسها أكدت أن كندة اختارت التأجيل ليوم 20 يناير لضمان الانتهاء من تصوير كل مشاهدها في مسلسل "حجر جهنم"، وبالوقت نفسه انتهاء ذروة الموسم السياحي في أسوان بما يسمح بتوفير أماكن تستوعب كل ضيوف حفل الزفاف، والأهم منح المزيد من الوقت للانتهاء من تجهيز عش الزوجية حتى تعود إليه بعد شهر العسل مباشرة بدلاً من الحل البديل وهو الإقامة في شقة عمرو القديمة في حي المهندسين، خاصة وأن عمرو سيدخل فور العودة ماراثون تصوير مسلسل "نقطة ومن أول السطر" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2017.