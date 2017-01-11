العروس بلقيس تفاجئ جمهورها بإعلان مهم

بعد 10 أيام من زفافها الأسطوري، أعلنت الفنانة بلقيس انفصالها عن شركة "روتانا" للصوتيات.

وقالت النجمة في ردّ على سؤال من متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن سبب الانفصال: ألبوماتي كلها من إنتاجي سواء الأول ولا الثاني أو حتى الثالث، وكليباتي كلها إنتاجي، أنا لوحدي شركة إنتاج من بداياتي، في إشارة إلى أن قرار الانفصال الذي وصفته بالنهائي لن يؤثر على مستقبلها الفني، وأكدت بلقيس أن هناك حفلات بدأت تلوح لها في الأفق واصفة إياها بـ"الحفلات الكبيرة".

بلقيس التي حظي حفل زفافها باهتمام إعلامي وجماهيري واسع أثبتت من خلال احتفاليتها أنها تحظى بمحبة وتقدير من الفنانين والفنانات وعلى علاقة مميزة بالجميع.