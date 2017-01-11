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رشيد عساف: أنا رب أسرة متواضعة وأحاول إبعادها عن الأحداث المؤلمة

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رشيد عساف: أنا رب أسرة متواضعة وأحاول إبعادها عن الأحداث المؤلمة رشيد عساف: أنا رب أسرة متواضعة وأحاول إبعادها عن الأحداث المؤلمة

الأربعاء 11-01-2017 15:54

دمشق_ سيدتي نت

يتابع النجم السوري رشيد عساف تصوير مشاهده في مسلسل "أزمة عائلية"، من تأليف شادي كيوان وإخراج هشام شربتجي وإنتاج مؤسسة سوريانا، وإشراف السيدة ديانا جبور.
ويؤدي رشيد في العمل شخصية "جهاد"، وهو ربّ أسرة متواضعة، يحاول دائماً توفير الراحة لأفرادها، ويعمل مدرّساً لمادة التربية الوطنية، ويمتلك مستوى لا بأس فيه من الثقافة والوعي، ما حمّله إرثاً كبيراً لعل في مقدّمتها هموم الوطن.
و يسعى جهاد إلى أن ينأى بأسرته عن الأحداث المؤلمة التي تشهدها المنطقة فيما طموحه العام عودة وطنه إلى سابق عهده ورؤيته سالماً غانماً.
وعن الشخصية قال رشيد عساف في تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمسلسل: " جهاد شخصية تعالج حالة نقدية وفق آراء وأفكار معينة توصل المشاهد لمتاهات عديدة سيعيش تفاصيلها خلال هذا العمل، وأعتبر أن عائلة جهاد تعكس حالة عوائل مجتمعنا السوري، فهي تمثل حالة هادئة هانئة بعيدة عن الكابوس الذي نعيشه اليوم نتيجة الأحداث التي تتعرض لها بلادنا ".
رشيد عساف اعتبر "أزمة عائلية" من المسلسلات المهمّة جداً لموسم 2017 كونه يتأطر تحت مسمّى العمل الاجتماعي الظريف الخفيف، رافضاً نعته بالكوميدي كونه لا يحمل جرعة كبيرة من الكوميديا، ورأى بأنه أول عمل منذ خمسة عشر عاماً يطرح ويعالج قضايا وظروفاً معاصرة بحالة مختلفة، متمنياً قبول هذا العرض من قبل الجمهور .
يذكر أن "أزمة عائلية" عبارة عن "سيت كوم" اجتماعي منفصل متصل، يرصد بشكل شبه يومي ما تعيشه البلاد والمنطقة ككل من هموم وأزمات يعاني منها الوطن العربي بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، بالإضافة لتفاصيل كثيرة على مدار حلقات هذا المسلسل، ويلاحق عبر أحداثه قصة عائلة يتعرض أفرادها لمواقف تحمل وجع الشارع السوري. يلعب بطولة العمل أيضاً رنا شميس، وأمانة والي، وحسين عباس ، وعاصم حواط، ونجاح مختار، وطارق عبدو، وليا مباردي.
يتم تصوير العمل الذي تنتجه مؤسسة "سوريانا" في أقدم ستويوهات دمشق وهو ستوديو "الروّاس" الذي أنشئ عام 1963.

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