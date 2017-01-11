مراد يلدريم يكشف سبب عدم سفره في شهر عسل مع زوجته إيمان الباني

في أحدث ظهور له مع عروسه المغربية إيمان الباني، كشف النجم التركي مراد يلدريم لوسائل الإعلام التركية التي رصدته خلال تناوله العشاء مع عروسه وصديقيهما رجل الإعلانات والمنتج المعروف مصطفى أوسلو وزوجته الممثلة سنيم أوزتورك، أنّ السبب الحقيقي لبقائه في اسطنبول وعدم سفره في شهر عسل بعد زواجه مساء 25 ديسمبر بالقول "ارتباطاتي الكثيرة بأعمال لا يمكن إرجاؤها سبب عدم سفري في شهر عسل، ووافقتني زوجتي إيمان الباني الرأي لارتباطها هي الأخرى بمواعيد عمل مهمة لا تستطيع تفويتها".

وحول مشاريعه القادمة أعلن مراد يلدريم أنه سيبدأ قريباً تصوير فيلمه السينمائي الجديد "إيلا" الذي تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تعيش معاناة خاصة خلال الحرب الكورية.

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