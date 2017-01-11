شمس: أرفض أن يشتم زوجي مثل أزواج أحلام وبلقيس ومريم حسين

أطلّت الفنانة شمس في حوار مع المتابعين عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" فأثارت الجدل بمواقفها وصراحتها وإجاباتها عن بعض الأسئلة الجريئة.

تحدّثت عن ألبومها الجديد فقالت إنها سوف تطرحه قريباً، ووصفت حبيبها بالحيوان إذا خانها، لكنها رفضت أن تجيب عن سؤال حول ما إذا كانت متزوجة أو عندها حبيب، وعن ثروتها قالت: "هل يمكن لأحد أن يسأل هذا االسؤال. هذا عيب".

وعن موقفها من المثليين قالت: " لست بصدد محاسبة أحد على ميوله شرط ألا يفرضوا ميولهم على الآخرين"، كما أشارت إلى أنها تتلقى عروض زواج كلّ يوم، كما رفضت طلب يد معجب طلب يدها للزواج موضحة أنها لا يمكن أن تتزوج بهذه الطريقة.

وعن الإغراء في كليباتها قالت إنّ الإغراء يعتمد على العين الذي تشاهده. كذلك أشارت إلى أن الفنانين تحولوا إلى كومبارس بسبب وجودهم لأكثر من 20 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي والحفلات والأعراس، مؤكدة أنها ضد كثرة ظهور الفنان.

وعن سبب عدم ظهورها زوجها في الإعلام قالت: " زوجي إنسان vip، ومن الصعب أن يكون "شيال شنطة" فهذا أمر معيب، لأنه ليس زوج الست"، وتابعت: "هل ترضون أن أُظهر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو شخص معروف جداً، ويطلع واحد "معفّن ما آخد شاور من أسبوع " أو واحدة تقول له يا "ديّوس يا متزوج فنانة". ألم تشاهدوا ماذا فعلوا بـ مبارك الهاجري وزوج بلقيس و زوج مريم حسين وكيف كانوا يشتمونهم. زوجي إنسان محترم وابن شيوخ ومعروف على مستوى العالم العربي فكيف يمكن أن أرضى بأن أذكر اسمه وأن أعرّضه للشتيمة. صحيح أنني انفصلت عن زوجي، ولكننا على اتفاق ويمكن أن نعود لبعضنا. وأنا لا يمكن أن أذكر اسم زوجي أبداً لأننا نعيش في مجتمع متخلّف يهين الرجل الذي يتزوج فنانة. عندما ترتبط الفنانة بشيخ أو أمير أو رجل أعمال أو شخص مهم فمن المستحيل أن يظهر معها في الإعلام أو أن يركض وراءها في الحفلات ويحمل شنطتها. فنانات العالم العربي وليس الخليجيات فقط يقلن إنهن متزوجات برجل أعمال؛ ولو كان الأمر صحيحاً لما كان قبل أيّ منهم الظهور معها، لأنه لا يعقل أن يركض رجل أعمال وراء الفنانة 24 ساعة في اليوم في الحفلات والتصوير؛ فكيف يتابع أعماله؟ ألا يفترض أن يدخّل الملايين من وراء عمله. كلام الفنانات عن زواجهن برجال أعمال آذى الفتيات اللواتي صرن يبحثن عن رجال أعمال يتزوجن بهم. وأنا أطلب من كلّ فتاة أن ترضى بالزواج برجل يتمتع بالأخلاق وبالتربية. الحبّ لا يتحقق بالفلوس وبرجل الأعمال، وأنا لا أقصد فنانة معينة بكلامي بل الجميع من دون استثناء لكي يعرف الناس الحقيقة".

شمس أوضحت أنها تناولت الكورتيزون بسبب إصابتها بمرض ارتفاع ضغط الدماغ، وأضافت: "كان وزني 58 كلغ. وبسبب تناولي الكورتيزون أصبح وزني أكثر من 100 كلغ، والحمد لله أنني تعالجت وشفيت منه".

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