استشهاد 4 رجال شرطة في هجوم بشمال سيناء

قالت مصادر امنية، الأربعاء، إن أربعة من رجال الشرطة استشهدوا في هجوم نفذه مسلحون يشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء.

> استهدف الهجوم مدرعتين للشرطة امام مستشفى العريش العام، بحسب المصادر.

> وقالت المصادر إن مجموعة من المسلحين فتحوا النيران على إحدى المدرعتين وقتلوا من داخلها.

> وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على المدرعة الثانية، وأصابوا أحد ضباط الشرطة من قوة تأمين المستشفى.

> يأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من هجمات شنها تنظيم داعش في سيناء على كميني شرطة في العريش ما أسفر عن مقتل ٨ من قوات الأمن بالإضافة إلى مدني واحد.

> كما قتل في الهجمات عدة مسلحين من عناصر التنظيم.​