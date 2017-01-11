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استشهاد 4 رجال شرطة في هجوم بشمال سيناء

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استشهاد 4 رجال شرطة في هجوم بشمال سيناء استشهاد 4 رجال شرطة في هجوم بشمال سيناء

القوات المسلحة المصرية

قالت مصادر امنية، الأربعاء، إن أربعة من رجال الشرطة استشهدوا في هجوم نفذه مسلحون يشتبه في انتمائهم لفرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء.
> استهدف الهجوم مدرعتين للشرطة امام مستشفى العريش العام، بحسب المصادر.
> وقالت المصادر إن مجموعة من المسلحين فتحوا النيران على إحدى المدرعتين وقتلوا من داخلها.
> وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على المدرعة الثانية، وأصابوا أحد ضباط الشرطة من قوة تأمين المستشفى.
> يأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من هجمات شنها تنظيم داعش في سيناء على كميني شرطة في العريش ما أسفر عن مقتل ٨ من قوات الأمن بالإضافة إلى مدني واحد.
> كما قتل في الهجمات عدة مسلحين من عناصر التنظيم.​

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