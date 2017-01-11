نائب بالسويس: مهاب مميش وجه بإسراع إنشاء مصنع للحديد بالمنطقة الاقتصادية

كتب عبد اللطيف صبح

قال طلعت خليل عضو مجلس النواب بمحافظة السويس إن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد وجه بالإسراع فى إجراءات إنشاء مصنع للحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، موضحا أن الأولوية المطلقة فى التعيين به ستكون لأبناء محافظة السويس، لافتا أيضا إلى أنه جار إنهاء كافة الدراسات اللازمة بخصوص إنشاء ترسانة عملاقة للسفن.

وأضاف خليل فى بيان له اليوم، أن الفريق مهاب مميش أعلن أيضا استجابته لإنشاء كوبرى عائم على قناة السويس بمنطقة "الشط" لمنع تكدس السيارات بنفق الشهيد أحمد حمدى ولربط السويس بشرق القناة وذلك على غرار الكوبرى الذى تم افتتاحه مؤخرا بمحافظة بورسعيد.

وأوضح نائب السويس أن مميش وعد أيضا بتطوير مستشفى هيئة قناة السويس ببورتوفيق لتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى لجميع مواطنى المحافظة، ووافق على التبرع بالأجهزة الطبية التى تنقص مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحى، لافتا إلى أن مميش أعلن التبرع بمبلغ 4 ملايين جنيه لنادى منتخب السويس وأنه تم إصدار الشيك الأول منه صباح اليوم بمبلغ 2 مليون جنيه والمبلغ الباقى سيتم صرفه بعد أسبوع.

كما أشار طلعت خليل إلى أن الفريق مهاب مميش وجه بسرعة تطوير منطقة حوض الدرس وتم تكليف شركة ترسانة السويس البحرية بذلك، وإنشاء مزارع سمكية بمحافظة السويس تابعة للهيئة، وتدعيم أسطول الصيد بالمحافظة ببعض السفن الجارى تصنيعها بالهيئة.

وفى نهاية بيانه تقدم خليل بخالص الشكر والتقدير للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على مجهوده الفعال لخدمة قضايا الوطن واستجابته لمطالب محافظة السويس، حيث أصدر تعليمات للمختصين بوقف أى إجراءات إخلاء لسكان منطقة "الاتكة" لحين دراسة الملف دراسة مستفيضة لإيجاد الحلول الملائمة التى من شأنها ألا يقع الضرر على السكان.

جدير بالذكر أن النائب طلعت خليل والنائبة نانسى نصير قد التقيا مساء اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لعرض مشكلات محافظة السويس.