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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 12 يناير 2017

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 12 يناير 2017 حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 12 يناير 2017

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصًا مالية مميزة، وتنكبّ على دراسة ميزانية او تتلقى مبلغًا من المال وتبدأ بعملية تصحيح وترميم

عاطفياً: يوم مناسب لشؤون الحب، وتزداد الإثارة بينك وبين الشريك، فتتصرف معه بكثير من العفوية

صحياً: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع في مكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء الاعمال والواجبات اليومية

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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