طارق لطفي لـ «الستات مايعرفوش يكدبوا»: حبي لزوجتي مستمر منذ 20 سنة.. وهذا سر “شهادة ميلاد”

كتبت- إنجي لطفي

قال الفنان طارق لطفي في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغنى وسهير جودة على شاشة سي بي سي .إن مظهره له علاقة بأدواره مثل إن ذقنه طويلة بعض الشئ في هذه الفترة لتجربة مظهر جديد موضحا أن زوجته تُعجب بمظهره الجديد الآن.

وأضاف أنه يحب أن يعبر عن مشاعره لزوجته و ابنته مثل أن يُقبل رأس زوجته قبل النزول وأن يعبر لها عن حبه وأنه يريده بجانبه طوال الوقت مشيرا إلى أن هناك قصة حب بينه وبين زوجته 20 سنة كاملة.

وتابع أن الحب يدوم ويستمر بالتعاون في كل شئ بالحياة والمشاركة وأنه يعبر لها عن حبه لها أول بأول مشيرا إلى أنه تعود في منزله على ذلك حيث كان والده حنين على والدته، كما أنه يُعلم أبنته الآن هذه الأمور.

وأردف أن: “يجب أن تفهم السيدة احتياجاته جيدا من الرجل ولو وصل لها إحساس بالأمان ستكون الحياة مختلفة وهذا الأمان يكون مشاعر وماديا والرجل على حسب إمكانياته ولكن الأهم هو إحساسه والحكاية كلها أمان وحب أما المال فأخر شيء”.

واستكمل لطفي: “ممارسة الرجولة مفهوم خاطئ في المجتمع الشرقي حيث يدخل الرجل المنزل ويريد أن يتكهرب المنزل ولا يوجد منزل يخلو من الاختلاف ولكن لا يجب أن يكون الاختلاف (خناقة) والخلافات موجودة سببها تركيب الرجل غير العاطفي على عكس السيدة ويمكن أن تكون وجهة نظرها في شئ مختلف عني ولكن لو لم يكن هناك صيغة تفاهم حينها ستحدث مشكلة”.

وتابع: “في مصر أي شخص يختلف مع آخر يصبح عدوه على الرغم من أن هذا اختلاف في الرأي وهذا ما يحدث في غالبية البيوت المصرية ولكن انا و زوجتي مختلفين ونفهم أن المصلحة هي العلاقة والأولاد وأننا متزوجون بهدف أن نعيش في سعادة والمسألة مسألة تفاهم ولو عاملت زوجتي كأبنتي سيصبح الأمر أفضل في العلاقة لأنه سيكون الأمر علاقة حب أقوى وبها سماح وليس مصلحة”.

ولفت إلى أن: “اخترت زوجتي بطريقة مهمة وجعلتني أتمسك بها وكانت قوية وقادرة على تربية أولادي وتستطيع التصرف وهي كانت حب حقيقي أيضا”.

وكشف عن أن: “كان لدي خبرة تراكمية من أعمالي الماضية وعندما أراد الله بدأ الإنطلاق بهذا الشكل وجاءت لي مرة واحدة تساؤلات بخصوص هذا وقلت لنفسي (هل تقبل أن تكون مثل حياة آخرين) سواء في الاستقرار بالحياة لأشاهد إيجابيات لدي وسلبيات وانا الحمد لله لم أبطل عمل وكنت أقول لنفسي إني أستطيع النجاة بنفسي وأرى الأمر خبرة مهما كان ما أقدمه وعدم حماية الدولة للمنتجين يسبب مشاكل وهو ما يجعلهم يراهنون على الأفلام الكوميدية وأحمد السقا بنى خط خاص به وهو الأكشن ليكون العمل عبارة عن كوميديا وأكشن أما التجارب البسيطة الخارجة عن هذا الإطار عملت في 60 % منها”.

وأشار طارق لطفي إلى أن: “جاءت لي فرصة في مسلسل مع سبق الإصرار وكان مع مخرج قوي وقرأت السيناريو وأعجبني العمل أخرجني بشكل ثاني ومحمد سامي وأيمن سلامة وراء هذا النجاح والآن هناك شئ جيد وهو تحويل جودة السينما إلى الدراما التليفزيونى وأنا خفضت وزني 17 كيلو للقيام بدوري في مسلسل شهادة ميلاد”.

وصرح الفنان بأن: “كان المسلسل تحدي لنفسي واستمرت شهرين ونصف على نظام غذائي ومتابعة السكر في الدم وأشياء عديدة ونزلت في وزني 17 كيلو دون تعب واكتشفت أيضا أن زيادة الوزن مرة أخرى صعب وليس سهل وكان هذا لأن لدي هدف لأن مسلسل شهادة ميلاد من أصعب الأعمال التي قدمتها في حياتي وقيل لي إني رفعت السقف على نفسي وعلى الآخرين وكانت شهادة من زملائي وأنا أؤمن بالحسد ولكني لا أخاف منه وكلما يشكر الإنسان ربه ويستغفره يحمي الله الإنسان”.

وشدد على أن التعليم هو ما سيزيل مشكلات مصر وبعد 25 سنة يمكن أن تتغير مصر ويصبح هناك جيل قوي في كل شئ وأيضا الاستنارة.