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ضبط 45 خارجا عن القانون وأسلحة نارية ومخدرات بالغربية

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ضبط 45 خارجا عن القانون وأسلحة نارية ومخدرات بالغربية ضبط 45 خارجا عن القانون وأسلحة نارية ومخدرات بالغربية

> الغربية اسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بدائرة المحافظة، لضبط جميع صور الخروج على الشرعية والقانون، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، بنطاق مراكز ومدن المحافظة. 

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، من العميد مسعد أبو سكين رئيس المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من ضبط  45 خارجا عن القانون، و2 بندقية خرطوش، 4 طبنجة، و4 فرد خرطوش، و18 طلقة متنوع، و 320 جراما حشيش، و 86 جراما هيروين، و 311 قرصا مخدرا، و 24  قطعة سلاح أبيض.

 

حرزت المضبوطات، وحررت  المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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